Полиция Нижнего Тагила ищет свидетелей ДТП, в котором серьёзно пострадала женщина-пешеход

Следственное управление МУ МВД России «Нижнетагильское» ищет очевидцев аварии, которая произошла 10 ноября 2021 года около 12:55 в районе дома № 134 на улице Пархоменко. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь по Восточному проезду со стороны улицы Восточной, при повороте налево в сторону улицы Победы допустила наезд на 75-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионерка получила тяжёлые травмы.

Следственное управление города Нижний Тагил обращается с просьбой к очевидцам происшествия, а также лицам, которым известны какие-либо обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия, прийти по адресу: улица Островского, 7, каб. 114 или позвонить по телефону: 8 (3435) 97-62-59, 97-61-46.