Полиция Нижнего Тагила ищет свидетелей ДТП, после которого погибла 84-летняя пенсионерка

Следователи МУ МВД «Нижнетагильское» ищут свидетелей смертельного ДТП, которое произошло днём 28 апреля у дома № 9 по улице Краснознамённой. По информации отдела пропаганды ГИБДД, 84-летняя женщина переходила проезжую часть вблизи пешеходного перехода, где была сбита Mitsubishi Outlander чёрного цвета под управлением 33-летней женщины. От удара пенсионерка получила серьёзные травмы и была госпитализирована в больницу, где через два дня скончалась.

Полиция просит очевидцев происшествия обратиться по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 49, кабинет 31 или по телефону: (3435) 97-66-47, 97-66-88.