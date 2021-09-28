Полиция Нижнего Тагила ищет очевидцев смертельного ДТП на улице Береговой-Ударной

Следственное управление МУ МВД «Нижнетагильское» ищет очевидцев смертельного ДТП, когда у Лисьей горы была сбита 81-летняя женщина. Происшествие произошло 9 сентября около 21:00 в Нижнем Тагиле на улице Береговой-Ударной. Как рассказали АН «Между строк» в ГИБДД по Свердловской области, 21-летний водитель автомобиля Kia Spectra, следуя со стороны проспекта Ленина, сбил женщину. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП женщина скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Следственное управление просит очевидцев ДТП обратиться по адресу: улица Островского, 7, кабинет 412 либо позвонить по телефону: 97-62-59, 97-61-46.

Водитель в момент аварии был трезв. В ГИБДД отмечают, что женщина-пешеход была в одежде тёмных цветов без световозвращающих элементов, поэтому он её не заметил.