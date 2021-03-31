Полиция Нижнего Тагила ищет очевидцев ДТП, в котором сбили мужчину

Сотрудники полиции продолжают поиск очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал пешеход. Напомним, утром 5 февраля возле дома № 30 по улице Пихтовой на обочине в сугробе был обнаружен 54-летний мужчина с многочисленными травмами. Специалисты установили, что потерпевший пострадал в результате наезда неустановленного автомобиля.

Если вы стали очевидцем произошедшего, обладаете какой-либо информацией по факту происшествия, сообщите по телефонам ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»: 8 (3435) 47-70-01 или 8 (3435) 97-65-84.