Полиция Нижнего Тагила ищет очевидцев ДТП на Вагонке, в котором автоледи сбила пешехода 

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 23 октября 2021 года. Вечером, около 18:00, во дворе дома № 57 на Ленинградском проспекте при движении назад автоледи совершила наезд на 61-летнюю женщину.

«Неустановленный водитель на неизвестном автомобиле при движении задним ходом допустила наезд на женщину 1961 года рождения, после чего оставила место происшествия. В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения», — рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Следователи полиции просят очевидцев происшествия, а также тех, кому известны какие-либо обстоятельства ДТП, обратиться в управление МВД России по Нижнему Тагилу на улице Островского, 7, кабинет 114 или позвонить по телефонам 8 (3435) 97-62-59, 8 (3435) 97-61-46.