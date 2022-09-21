Полиция Нижнего Тагила ищет мужчину в медицинской маске, оплатившего покупки чужой картой (ВИДЕО)

Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность подозреваемого в краже банковской карты.

О пропаже карты в отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщил 28-летний мужчина. 11 сентября он потерял кошелёк, после чего увидел в приложении банка информацию о нескольких списаниях на сумму 4 тысячи рублей.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», неизвестный мужчина успел оплатить картой тагильчанина покупки в семи магазинах Режевского района Свердловской области. Сотрудники уголовного розыска проверили записи с камер видеонаблюдения, размещённых в торговых точках, и установили, что злоумышленнику на вид около 30 лет, его рост — 175 сантиметров, среднего телосложения, был одет в синие джинсы, чёрную куртку, бейсболку. На лице у злоумышленника была медицинская маска.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации (кража с банковского счёта). Полиция устанавливает личность подозреваемого и просит всех, кому знаком мужчина на видео, сообщить информацию в дежурную часть № 16 по телефону +7 (3435) 97-64-02 или на линию 102.