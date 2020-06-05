Полиция назвала одиночный пикет «скрытой формой коллективного публичного мероприятия»

Полиция квалифицировала одиночные пикеты как «скрытую форму коллективного публичного мероприятия», со ссылкой на протокол, составленный на адвоката Даниила Бермана после того, как его 31 мая задержали во время одиночного пикета, пишет телеграм-канал «Апология протеста».

«Действия гр. Даниила Бермана в составе других участников представляют собой не что иное, как скрытую форму коллективного публичного мероприятия», — сказано в протоколе.

Берман и его коллега Дмитрий Захватов были задержаны 31 мая во время серии одиночных пикетов, на которые представители адвокатуры вышли в знак солидарности с коллегами Ратмиром Жилоковым и Дианой Ципиновой, против которых в Кабардино-Балкарии завели дело о применении насилия в отношении полицейских, пишет «ОВД-Инфо». Всего во время пикетов полицией были задержаны семь человек, в отношении Захватова и Бермана составлены протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Ранее, 26 мая, журналист «Новой газеты» Илья Азар был задержан у здания ГУ МВД Москвы во время пикета в поддержку арестованного основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. 28 мая Тверской районный суд Москвы признал Азара виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), журналиста арестовали на 15 суток. После этого к зданию ГУ МВД на Петровке с одиночными пикетами в поддержку Азара вышли другие журналисты, которые также были задержаны, но одиночные пикеты продолжились.