Полиция начала проверку убийства щенков школьниками из Свердловской области

Полиция начала проверку по факту инцидента в посёлке Большое Седельниково Сысертского района Свердловской области, где четверо шестиклассников забили палками месячных щенков бездомной собаки, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На странице приюта «Новая жизнь» в соцсети «ВКонтакте», волонтёры которого первыми рассказали о зверстве, у бездомной собаки было пять щенков. Четверых из них школьники закопали заживо, затем выкопали и забили палками и камнями на глазах у сверстников. Пятого щенка спасли другие дети, которые позвали на помощь сотрудников приюта. У щенка диагностировали перелом плечевой кости, его забрали в клинику. Один из участников расправы заявил сотрудникам приюта, что убил щенков, чтобы те не выросли и никого не кусали.

В полицию на школьников пожаловалась местная жительница. Как заявил пресс-секретарь областного УМВД Валерий Горелых, инспекторы по делам несовершеннолетних установят всех участников расправы и проведут профилактические беседы с детьми и их родителями.