Полиция Москвы подала два иска к оппозиционерам

Управление МВД по Москве подало в Симоновский районный суд Москвы два иска к оппозиционным политикам, со ссылкой на карточки заявлений в картотеке суда пишет «МБХ Медиа».

В первом ответчиками указаны Алексей Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Илья Яшин, Александр Соловьёв и Олег Степанов, во втором — Соболь и Георгий Албуров. Суть исковых требований в карточках на сайте суда не раскрывается.

Ранее к оппозиционерам подали несколько исков из-за акций протеста в Москве летом 2019 года — в частности, в суд обратились московский метрополитен, Мосгортранс, «Автомобильные дороги» и другие. Они объясняли это тем, что митинги создали помехи их работе. 10 сентября иск Мосгортранса рассмотрел суд и взыскал с оппозиционеров 1,2 миллиона рублей.