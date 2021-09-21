Полиция изъяла у жителя Нижнего Тагила наркотики на 100 миллионов рублей

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Екатеринбурга изъяли у жителя Нижнего Тагила пять килограммов наркотиков на общую сумму 100 миллионов рублей, сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

Тагильчанина заподозрили в хранении наркотиков после того, как остановили на екатеринбургской трассе с запрещёнными таблетками при себе. После задержания мужчина признался, что хранит дома килограммы наркотиков. Полиция нашла там банки с различными запрещёнными веществами растительного происхождения и «синтетикой», сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас житель Нижнего Тагила находится в следственном изоляторе. Правоохранители проводят следственные мероприятия.