Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на Южном подъезде

Следственное управление МУ МВД «Нижнетагильское» ищет свидетелей дорожного происшествия, в котором скончалась 57-летняя женщина. Трагедия произошла 3 декабря около 8:30 в районе садов «Капасиха». 78-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину и мужчину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, второй пешеход, 75-летний мужчина, получил травму ноги. Госпитализация ему не потребовалась.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Для уточнения обстоятельств происшествия полиция просит возможных свидетелей обратиться в управление полиции на ул. Карла Маркса, д. 49, каб. 31 или позвонить по телефонам: 97-66-47, 97-66-88, 97-61-46.