Полиция и волонтёры разыскивают 71-летнюю тагильчанку

В Дзержинском районе Нижнего Тагила пропала 71-летняя Галина Сабитова. Поисками женщины занимается полиция и волонтёры поисково-спасательного отряда «Скорпион».

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», пожилая женщина ушла из дома по улице Пихтовая 16 августа в 16:30. Родственники, не дождавшись бабушку домой, утром 17 августа обратились в полицию с заявлением о пропаже.

По данным ИА «Все новости» женщина имеет проблемы с памятью и может нуждаться в медицинской помощи.

Родные пенсионерки предполагают, что она могла отправиться за грибами, однако не знают, в каком направлении следует вести поиски.

Приметы Галины Сабитовой: рост 170 сантиметров, тёмно-рыжие волосы до плеч. В день пропажи женщина была одета в чёрную куртку, розовую вязаную кофту, чёрные штаны и сандалии. Если вы видели её или знаете о её местонахождении, обращайтесь по телефонам 8-904-172-05-95 или 02.