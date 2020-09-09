Полиция Екатеринбурга отказалась штрафовать мэра за фото без маски из-за срока давности

Полиция Екатеринбурга отказалась привлекать к административной ответственности мэра города Александра Высокинского и депутатов за то, что они в момент строгого запрета на массовые мероприятия из-за коронавируса участвовали в закладке капсулы времени, после чего плотной толпой сфотографировались без масок, пишет Znak.com.
«По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении дела… ввиду истечения сроков давности привлечения к административной ответственности», — говорится в ответе общественнику Дмитрию Калинину.
Чиновники и парламентарии заложили капсулу времени 27 мая, Калинин направил обращение в УМВД по Екатеринбургу 5 июня, а ответ получил только 2 сентября. Согласно КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев с момента совершения нарушения.
Напомним, в мае 2020 года в Свердловской области действовали строгие запреты из-за коронавирусной инфекции: не разрешалось работать непродовольственным магазинам и торговым центрам, ресторанам и учреждениям культуры, все массовые мероприятия также были под запретом. Несмотря на это, мэр Александр Высокинский, глава гордумы Игорь Володин, депутаты Заксобрания региона и думы Екатеринбурга собрались вместе, чтобы заложить капсулу времени.
За это участников, к слову, раскритиковал губернатор Евгений Куйвашев.
«Через год в СМИ напишут: заложили капсулу времени — выжила только половина участников мероприятия», — написал он на своей странице в соцсети Instagram.