Полиция Екатеринбурга отказалась штрафовать мэра за фото без маски из-за срока давности

Полиция Екатеринбурга отказалась привлекать к административной ответственности мэра города Александра Высокинского и депутатов за то, что они в момент строгого запрета на массовые мероприятия из-за коронавируса участвовали в закладке капсулы времени, после чего плотной толпой сфотографировались без масок, пишет Znak.com.

«По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении дела… ввиду истечения сроков давности привлечения к административной ответственности», — говорится в ответе общественнику Дмитрию Калинину.

Чиновники и парламентарии заложили капсулу времени 27 мая, Калинин направил обращение в УМВД по Екатеринбургу 5 июня, а ответ получил только 2 сентября. Согласно КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев с момента совершения нарушения.

Напомним, в мае 2020 года в Свердловской области действовали строгие запреты из-за коронавирусной инфекции: не разрешалось работать непродовольственным магазинам и торговым центрам, ресторанам и учреждениям культуры, все массовые мероприятия также были под запретом. Несмотря на это, мэр Александр Высокинский, глава гордумы Игорь Володин, депутаты Заксобрания региона и думы Екатеринбурга собрались вместе, чтобы заложить капсулу времени.

За это участников, к слову, раскритиковал губернатор Евгений Куйвашев.