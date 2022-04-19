Полиция: Батарейки за гипермаркетом «Лента» в Нижнем Тагиле разбросали школьники

Полиция Нижнего Тагила нашла злоумышленников, разбросавших в начале апреля батарейки за гипермаркетом «Лента» на Уральском проспекте. Ими оказались двое школьников, родные братья 12 и 13 лет. Они проникли на территорию торгового центра ночью, чтобы найти там электронные сигареты. Их личности установили сотрудники отдела полиции № 20.

«Неизвестными, проникшими на территорию ТЦ, оказались два брата 12 и 13 лет, проживающие на ГГМ, которых воспитывает только мать. На учёте в подразделении по делам несовершеннолетних дети не состоят. Подростки были опрошены инспектором ПДН. Они рассказали, что пролезли через отверстие в заборе в надежде найти в ёмкостях для сбора электронные сигареты. Не найдя того, что искали, подростки бросили вёдра на месте», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

С заявлением о краже батареек представители «Ленты» обратились в правоохранительные органы 8 апреля и предоставили видео, снятое 25 марта. На нём видно, как два человека выносят с территории магазина несколько пластиковых вёдер, предположительно, с элементами питания. Тогда сотрудники ТЦ якобы опознали людей на видеозаписи.

Действия подростков попадают под статью 7.17 КоАП РФ (мелкое хищение). Братья будут поставлены на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних. Так как они ещё не достигли совершеннолетия, их мать привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

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