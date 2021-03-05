Полиция Архангельской области признала законным «митинг снеговиков» во дворе местной жительницы

Полиция Архангельской области не нашла ничего противозаконного в действиях снеговиков, которые в конце января вышли на несогласованную акцию протеста с плакатами «Долой царя», «Вова, между нами всё кончено», «Это наша страна!!!» и «Мир хижинам, войну дворцам», пишут «Открытые медиа».

4 марта Калинина опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию письма из полиции с уведомлением о прекращении проверки в связи с отсутствием состава правонарушения.

«Снеговики оправданы. Я за них рада!» — написала Калинина.

Напомним, 27 января в деревне Зачачье Архангельской области полиция начала проверку по факту митинга снеговиков возле дома местной активистки Елены Калининой, сообщила на своей странице «ВКонтакте» сама Калинина.

По её словам, 26 января она выложила в интернете фотографии снеговиков, стоящих с плакатами «Долой царя», «Вова, между нами всё кончено», «Это наша страна!» и «Мир хижинам, войну дворцам», а 27 января изымать плакаты у снеговиков приехала полиция.

«Вчера была великолепная погода. Слепила напротив своего дома на обочине дороги трёх красавцев и девочку-снегурочку. Потом пошла поменять рукавицы. Выхожу — и обомлела: мои подопечные ожили и заговорили. У каждого по плакату. Я не стала им затыкать рты. Пусть выскажутся, это их право. А утром приехала полиция, предъявили мне претензии, что снеговики орут не то, что положено. Заткнули им рты, забрали плакаты и отправили на экспертизу», — рассказала Калинина.

Протокол, по её словам, составлять не стали, так как «снеговики отказались свидетельствовать против себя».