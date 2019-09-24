Общество

Полиции разрешили выносить предостережения гражданам

24.09.2019 20:22

Госдума в окончательном чтении приняла поправки к законопроекту «О полиции», которые наделяют сотрудников МВД полномочиями объявлять гражданам обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений.

Ранее право выносить предостережения было у ФСБ и прокуратуры.

«Его концепция направлена на устранение имеющейся правовой коллизии и установление единообразия в деятельности субъектов профилактики правонарушений», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

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