Полиции разрешили выносить предостережения гражданам

24.09.2019 20:22
Госдума в окончательном чтении приняла поправки к законопроекту «О полиции», которые наделяют сотрудников МВД полномочиями объявлять гражданам обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений.
Ранее право выносить предостережения было у ФСБ и прокуратуры.
«Его концепция направлена на устранение имеющейся правовой коллизии и установление единообразия в деятельности субъектов профилактики правонарушений», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.