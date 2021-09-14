Полицейский из Нижнего Тагила участвует в конкурсе «Народный участковый»

Сотрудник отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» Сергей Мазур принимает участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый». Сам конкурс состоит из нескольких этапов.

Первый этап голосования — региональный. В нём принимают участие 34 участковых со всей Свердловской области. Самого «народного» участкового Среднего Урала выберут по количеству проголосовавших за него человек. Победитель регионального конкурса представит Свердловскую область на завершающем этапе на сайте МВД России.

Сергей Мазур пришёл в органы внутренних дел в сентябре 2007 года сразу после срочной службы во внутренних войсках МВД РФ, которую проходил на территории Чеченской Республики. Сначала это была работа в тыловом подразделении, позже он стал помощником дежурного части местного отдела внутренних дел. В должности участкового Сергей работает около 11 лет.

Сергей Мазур награждён медалью «За отличие в службе» 3-й и 2-й степени. Сейчас в ведении майора находится достаточно большая территория: улицы Верхняя и Нижняя Черепанова, территория бывшего завода, Верхневыйский парк и пляж. В летний период Сергей проводит профилактические беседы с любителями искупаться в неположенном месте, а также занимается профилактической работой по предупреждению дистанционных мошенничеств, уделяя особое внимание людям старшего возраста.

За тагильчанина можно проголосовать до 20 сентября на официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской области по ссылке.