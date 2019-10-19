Полицейских оправдали по делу о ДТП, в котором погибла 5-летняя девочка

В Подмосковье СК завершил расследование гибели 5-летней девочки в ДТП, которое было спровоцировано погоней инспекторов ДПС. Обвинение в гибели девочки предъявили её матери Юлии Дмитриевой.

Трагедия произошла 30 июля 2016 года. Дмитриева с дочерью и двумя соседскими детьми поехали на реку на снегоболотоходе CFMoto X5. Следствие считает, что причиной ДТП стала «преступная небрежность» со стороны водителя: она выехала на встречную полосу песчано-гравийной дороги, вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии дочь Юлии получила не совместимые с жизнью травмы. Женщине предъявили официальное обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Связи между действиями инспекторов ДПС и происшедшей трагедией следователи не увидели. Поэтому уголовное дело, возбуждённое против них, было прекращено.

Как пишет «Коммесантъ», следствие продлилось более трёх лет. Дмитриева настаивала, что виновными в смертельной аварии были сотрудники отдела ДПС ГИБДД по Можайскому району: они погнались за квадроциклом, на котором она ехала с детьми, и протаранили его в колесо. Именно это стало причиной вылета в кювет. Адвокат матери погибшего ребёнка Алексей Липцер рассказал, что в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой следователи умышленно умолчали о роли сотрудников полиции в данном ДТП.

По версии стороны защиты, когда Дмитриева с детьми возвращалась с речки, её неожиданно догнала патрульная машина. Сотрудники ДПС намеренно держали минимальную дистанцию, не давая женщине возможности остановиться. В ходе недолгой погони автомобиль допустил столкновение с квадроциклом, ударив его бампером в правое заднее колесо, что и спровоцировало вылет в кювет. Показания женщины были доказаны в ходе предварительного следствия и подтверждены многочисленными материалами дела.

«По делу были проведены различные экспертизы, согласно которым на бампере служебной машины ГИБДД в той его части, у которой, предположительно, был контакт с колесом квадроцикла, есть трещины, повреждения, а также имеется лишний слой лакокрасочного покрытия», — пояснил Липцер.

Также правозащитник рассказал, что в феврале прошлого года уголовное дело в отношении Дмитриевой прекратили в связи с отсутствием состава преступления. При этом было возбуждено уголовное дело в отношении инспектора, находившегося за рулём патрульной машины, который в числе прочего потерял записи камер видеорегистратора служебного автомобиля. Однако дело в отношении сотрудника полиции было прекращено после двух недель следствия. Подозреваемой в гибели ребёнка вновь стала его мать.