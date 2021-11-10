Полицейских Нижнего Тагила поздравили с профессиональным праздником

Сегодня полицейские Нижнего Тагила отмечают профессиональный праздник. Сотрудников правоохранительных органов поздравил начальник управления МВД России «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров.

«Это особый день для тех, кто днём и ночью несёт нелёгкую службу, обеспечивая безопасность наших граждан. Мы всегда стоим на передовых позициях. Сегодня требования к сотрудникам полиции повышаются с каждым днём. И где бы ни приходилось нести службу нашим сотрудникам, их всегда отличает чувство ответственности, мужество и высокий профессионализм», — подчеркнул полковник Абдулкадыров.

Присоединился к поздравлениям и начальник отдела по взаимодействию с административными органами Олег Сараев. От имени ветеранов органов внутренних дел тагильских полицейских поздравил полковник милиции в отставке Павел Федотовских.

Как сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское», очередное специальное звание «подполковник полиции» присвоено майору Светлане Соловьёвой и майору Анжеле Сухоруковой. Звание «майор полиции» присвоено капитану Алексею Тимонину.

Медалью «За отличие в службе» I степени награждены подполковник внутренней службы Дмитрий Жабин, подполковник Захар Солдатов и старший лейтенант Вадим Халитов. Медалью «За отличие в службе» II степени награждены майоры Артур Белых и Сергей Татауров. Медаль «За отличие в службе» III степени вручили капитану Григорию Шалаеву.

За образцовое исполнение служебных обязанностей благодарностями администрации города награждены полковник Наталия Лемницкая, майор Данил Белых, майор Владимир Гильмуллин, капитан Екатерина Федотова. Благодарственные письма от Нижнетагильской городской думы получили капитан Евгений Ковальчук и старший сержант Виталий Промышленников.

Почётной грамотой и благодарственными письмами МУ МВД России «Нижнетагильское» отмечены старший лейтенант внутренней службы Александра Галявиева, майор полиции Алексей Чащин и капитан полиции Владимир Паутов.