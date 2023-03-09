Полицейские спасли наивного тагильчанина от онлайн-мошенников, убедив его не переводить 2 млн рублей на «безопасный счёт»

В Нижнем Тагиле сотрудники ППС помогли 27-летнему мужчине, который собирался перевести деньги через банкомат на «безопасный счёт» мошенников, не потерять свои сбережения. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», пострадавший оформил через онлайн-приложение кредит на сумму 2 млн рублей, обналичил и отправился к банкомату. Он успел перевести на счета аферистов 135 тысяч рублей, после этого к нему обратились полицейские и помешали внести оставшуюся сумму.

В ведомстве уточнили, что в тот день экипаж роты № 2 патрульно-постовой службы в составе командира отделения старшего сержанта Сергея Копытова и стажёра Анны Черемухиной проводили на территории Ленинского района профилактическую работу с тагильчанами о том, как не стать жертвой онлайн-аферистов. Зайдя в торговую точку, полицейские заметили у банкомата мужчину, который вёл себя беспокойно, разговаривал по телефону и при этом держал в руках крупную сумму денег. Старший сержант Копытов обратился к тагильчанину и спросил, не стал ли он жертвой мошенников. Мужчина заверил, что с ним всё в порядке, при этом пояснил, что ему нужно внести деньги на счёт. Продолжая настаивать, полицейские рассказали мужчине о фактах мошенничества и привели примеры таких преступлений.

«Тагильчанин отнёсся скептически к полученной информации. И тогда сержант Копытов попросил разрешения пообщаться с человеком, который находился на другом конце провода. В ходе беседы с неизвестным предположения сотрудников полиции подтвердились», — уточнили в ведомстве.

В отделе полиции пострадавший рассказал подробности. Как оказалось, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности финансовой организации. По словам звонившего, якобы на имя мужчины мошенники оформили кредит и для сохранности денег нужно было перевести сбережения на «безопасный счёт».

В полиции напоминают, что ни в коем случае нельзя доверять словам неизвестных, которые звонят и представляются сотрудниками госструктур или финансовых организаций. Всю официальную информацию по своим счетам необходимо узнавать в отделении банка либо по телефонам горячей линии.