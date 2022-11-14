Полицейские Нижнего Тагила задержали воришку, укравшего смартфон у спящего пассажира электрички

В Нижнем Тагиле на вокзале полицейские задержали 19-летнего местного жителя, который в электричке, следовавшей в Екатеринбург, украл смартфон у спящего пассажира. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, заметив пропажу, пострадавший сразу же обратился в полицию.

Правоохранители установили, что во время остановки электропоезда на станции Нижний Тагил подозреваемый подошёл к вешалке с одеждой и достал из кармана куртки спящего пассажира сотовый телефон, после чего убежал.

«Сумма причинённого ущерба составила 6 тысяч рублей. Похищенный мобильник злоумышленник сдал в местный комиссионный магазин за 3,5 тысячи рублей, вырученные деньги потратил на своё усмотрение», — уточнили в пресс-службе.

Похититель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, находился под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба).