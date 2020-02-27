Полицейские Нижнего Тагила задержали трёх наркодилеров

Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали трёх молодых людей, причастных к сбыту наркотических средств. Из незаконного оборота изъято почти 250 граммов синтетических наркотиков.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», наряд ППС обратил внимание на молодую пару, которая в вечернее время прогуливалась в районе лесополосы на улице Лебяжинской.

«Подобные районы пользуются большим вниманием, как правило, у наркозависимых граждан, приходящих сюда в поисках так называемых закладок. Заметив сотрудников ППС, молодой человек быстро выбросил на землю свёрток, обмотанный синей изолентой, в котором, как оказалось при проверке, находилось 7 полимерных пакетиков с белым веществом», — рассказали в полиции.

Оперативники установили, что задержанные 20-летняя девушка и её 29-летний приятель, уроженцы Верхней Салды, проживают совместно и с недавних пор снимают квартиру в Дзержинском районе Нижнего Тагила. При осмотре в съёмной квартире на балконе в керамической вазе оперативники обнаружили коробку из-под чая, а в ней металлическую ложку и полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом белого цвета. В ящике на кухне были изъяты электронные весы, картонная коробка, содержащая 10 упаковок с полимерными пакетами, моток изоляционной ленты, упаковка фольги. В дальнейшем при осмотре места задержания в лесополосе сотрудники полиции обнаружили 16 тайников — закладок, которые молодые люди уже успели приготовить для сбыта. В общей сложности у молодых людей изъято более 185 граммов синтетического наркотика.

Ещё одного 32-летнего уроженца Нижнего Тагила, который в настоящее время проживает в Верхней Салде, задержали сотрудники ДПС. Инспекторы заметили атомашину ВАЗ-2107, стоявшую на обочине в лесополосе, и поинтересовались у водителя, что случилось. При этом он заметно занервничал, сбивчиво объясняя причину остановки. Чтобы развеять все подозрения, инспекторы ДПС передали информацию наркополицейским. При досмотре автомашины полицейские обнаружили и изъяли пакетики с наркотическим веществом. Позже сотрудники полиции обнаружили 14 закладок с наркотиками, которые мужчина успел разложить до задержания. Всего изъято более 60 граммов запрещённых веществ.

В отношении троих задержанных возбуждён ряд уголовных дел по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Пресечение фактов незаконного оборота наркотиков — это каждодневная работа сотрудников всех подразделений Нижнетагильского гарнизона полиции по изобличению лиц, употребляющих наркотические вещества, а также так называемых закладчиков, которая находится под постоянным контролем начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова. Большое внимание уделяется установлению и задержанию лиц, причастных к сбыту наркотиков, в том числе через интернет, а также раскрытию преступлений, связанных с организацией и содержанием наркопритонов.