Полицейские Нижнего Тагила задержали рецидивиста, который совершил более 100 преступлений и находился в федеральном розыске

Ранее судимого за кражи и наркотики жителя Нижней Салды будут судить за кражу кабеля телефонной линии на территории Нижнего Тагила. 31-летний мужчина в течение полугода проникал в колодцы кабельной канализации, откуда похищал кабель телефонной линии, в результате чего оставлял без связи граждан, которые чаще всего пользуются стационарными телефонами. Похищенный провод он обжигал, а полученную проволоку сдавал в пункты приёма металла, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

В феврале 2022 года сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Ему было предъявлено обвинение по 100 эпизодам преступной деятельности, в том числе 64 кражам и 36 преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Материальный ущерб составил почти 2 млн рублей.

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Оперативники установили квартиру в Екатеринбурге, где прятался подозреваемый. Мужчина был задержан и взят под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в мировой суд Ленинского района для рассмотрения по существу.