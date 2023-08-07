Полицейские Нижнего Тагила задержали подозреваемую в краже планшета. Ей стала 47-летняя местная жительница, ранее судимая за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», сейчас сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 20 проверяют рецидивистку на причастность к другим преступлениям.

Кража гаджета произошла накануне, 6 августа, в магазине «Фазан», расположенном на Октябрьском проспекте, 5а. Факт преступления попал на камеру видеонаблюдения, установленную над кассой. Пострадавшая рассказала подробности случившегося в паблике во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». Тагильчанка понимает, что отчасти сама виновата в том, что оставила свой планшет на прилавке магазина, однако женщина, стоявшая за ней в очереди, не растерялась, спрятала чужую вещь в тетрадь, несколько раз обернулась и, убедившись, что хозяйка гаджета не вернулась, быстро положила похищенное в сумку. А затем спокойно рассчиталась за продукты и вышла из магазина.

«Планшет принадлежит юридическому лицу, и программа в нём под защитой авторских прав, его кража будет расцениваться судом значительно строже, чем кража какого-либо обычного гаджета или устройства. Заявление в полицию было написано спустя 15 минут», — уточняет пострадавшая.

«Планшет изъят. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения», — прокомментировали АН «Между строк» в пресс-службе полиции.