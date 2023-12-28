Полицейские Нижнего Тагила задержали несовершеннолетнего курьера-мошенника из Нижнего Новгорода

В Нижнем Тагиле задержали 17-летнего мошенника-курьера из Нижнего Новгорода. Он помогал телефонным аферистам в качестве курьера и забирал подготовленные пенсионерами деньги, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

«Несовершеннолетний подросток приехал в Нижний Тагил уже во второй раз. Жил задержанный у девушки, с которой познакомился по переписке. Чтобы быстро заработать, согласился на работу курьера, которую предложили в Telegram-канале. 10% от суммы, которую забирал у пенсионеров, курьер откладывал себе в качестве гонорара, остальное переводил на счета своего “работодателя”. При досмотре у подозреваемого обнаружены банковские карты, на которых зачислены денежные средства — порядка 100 тысяч рублей», — сообщает полиция.

Жертвами малолетнего курьера стали жительницы Нижнего Тагила. Каждую женщину сначала обманывали и запугивали по телефону лжесотрудники правоохранительных органов, которые обвиняли их родственников в совершении ДТП. Жертвы верили наслово звонившим, собирали свои сбережения в размере от 100 тысяч рублей и передавали их курьеру, пряча в наволочку, пакет или конверт.

«Профилактика и раскрытие дистанционных мошенничеств находится под личным контролем начальника МУ МВД России “Нижнетагильское” полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова. По его инициативе в Управлении создано подразделение из числа оперативных сотрудников уголовного розыска, специализирующееся на раскрытии подобных преступлений. Именно эти оперативники сразу подключились к работе по установлению личности курьера, оказывающего пособничество мошенникам. Изучив записи с камер видеонаблюдения, обнаруженных в районах совершённых преступлений, сыщики уголовного розыска убедились в том, что к преступлениям причастен один и тот же человек. Лет 20-25, высокого роста, порядка 180 сантиметров, одет во всё чёрное — так описали “бегунка” потерпевшие», — сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Выйти на участника мошеннических действий удалось после очередного сообщения о совершённом преступлении. 21 декабря в отдел полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» обратилась 77-летняя пенсионерка, проживающая на Уральском проспекте, которая стала жертвой мошенников и передала курьеру 100 тысяч за «невозбуждение уголовного дела в отношении дочери», по вине которой в ДТП якобы пострадали люди. Тогда сотрудники полиции отследили маршрут 17-летнего подростка по записям с камеры видеонаблюдения, а после установили скрытое наблюдение за домом проживания курьера. Как только парень вышел из подъезда дома на улице Булата Окуджавы, он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделения для разбительства.

В настоящее время уже выявлено 6 фактов преступной деятельности приезжего курьера. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый помещён в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.