​​​​​​​Полицейские Нижнего Тагила задержали наркозакладчика

В Нижнем Тагиле полицейские отдела № 16 задержали молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотиков. Задержанным оказался 20-летний ранее судимый, неработающий тагильчанин.

«В ходе обыска в съёмной квартире на ГГМ при понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли вещества, указывающие на то, что мужчина занимался запрещённой деятельностью. В комнате в шкафу полицейские обнаружили пластиковый футляр чёрного цвета, внутри него находилось 64 пакетика с наркотическим веществом кремового цвета, которое подозреваемый в ближайшее время намеревался сбыть путём закладок на территории Нижнего Тагила», — сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

Также при осмотре квартиры сотрудники полиции обнаружили атрибутику преступной деятельности: весы, полимерные банки со следовыми остатками запрещённого вещества, пустые пакетики.

«В ходе оперативных мероприятий были установлены адреса с местами нахождения закладок с наркотическим средством метилмефедрон, которые уже успел разложить подозреваемый. При проверке этих мест пакетики с наркотическим веществом были изъяты сотрудниками следственно-оперативной группы. Масса изъятых запрещённых веществ в сумме составила почти 40 граммов», — говорят в полиции.

Как говорит сам тагильчанин, заниматься преступной деятельностью он начал с августа этого года. Планировал через месяц пойти в армию, а перед этим решил подзаработать денег, делая закладки.

По данному факту в отношении неработающего гражданина следственным подразделением ОП № 16 возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.