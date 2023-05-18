Полицейские Нижнего Тагила задержали наркодилера из Кировской области (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в ходе оперативно-розыскных мероприятий на выходе из съёмной квартиры был задержан 24-летний житель Кировской области. В результате обыска съёмного жилья было обнаружено больше 210 граммов наркотиков, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Задержанный молодой человек признался сотрудникам, что решил подзаработать, приняв предложение в Telegram о работе курьером по закладке наркотиков. В Нижний Тагил он приехал по указанию своего куратора. Следуя инструкции неустановленного лица, он снял квартиру посуточно и забрал оптовую закладку по указанным ему координатам в районе лесного массива на выезде из города в сторону Серова. Далее ему необходимо было расфасовать наркотик на дозы, упаковать и сделать тайники-закладки. Но выполнить это молодой человек не успел, потому что был задержан правоохранителями.

Также выяснилось, что задержанный уже 17 раз привлекался к уголовной ответственности за мелкое хищение, грабежи и кражи. Следственным подразделением отдела полиции № 16 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере), которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый заключён под стражу.