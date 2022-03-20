Полицейские Нижнего Тагила задержали находящихся в розыске правонарушителей

Полицейские Линейного отдела Нижнего Тагила передали судье 49-летнего местного жителя, который находился в федеральном розыске за оскорбление представителя власти. Ещё одного мужчину, находящегося под административным надзором, представители правопорядка задержали, когда он собирался покинуть Свердловскую область, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

В ночь на 17 марта во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 49-летнего тагильчанина в Екатеринбурге на съёмной квартире и передали сотрудникам Линейного отдела, которые, в свою очередь, передали задержанного судье Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила. Мужчина был объявлен в федеральный розыск с декабря 2021 года за совершение преступления, предусмотренного статьёй 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Ещё один мужчина был задержан на перроне железнодорожного вокзала станции Нижний Тагил. Им оказался 30-летний житель Талицы. Он находился под административным надзором, и ему было запрещено без уведомления правоохранительных органов покидать пределы Свердловской области. Но, нарушив запрет, таличанин решил увидеться со своей возлюбленной, которая живёт в ХМАО-Югре, и купил билет на поезд. Информацию о задержании полицейские передали инициатору розыска.