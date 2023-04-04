Полицейские Нижнего Тагила задержали мошенника из Новосибирска, который обманул пенсионеров на 400 тысяч рублей

Тагильские полицейские задержали жителя Новосибирска, который подозревается в совершении мошенничеств в отношении пожилых людей. Сотрудники правопорядки установили его причастность к совершению двух преступлений на территории Нижнего Тагила и трёх в Каменск-Уральском, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

«В начале марта в дежурную часть полиции Нижнего Тагила поступило два сообщения о преступлениях в отношении пожилых людей по схеме “ваш родственник попал в беду”. Жертвами преступлений стали 78-летний пенсионер, проживающий по улице Высокогорская, и 87-летняя жительница улицы Зари, у которых мошенники похитили 250 и 150 тысяч рублей. В обоих случаях пожилые граждане, введённые в заблуждение мошенниками, передали денежные средства, якобы в счёт компенсации ущерба, причинённого их родными пострадавшим гражданам», – сказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотрудники полиции обратили внимание на то, что истории потерпевших мужчины и женщины очень похожи, а также произошли в один день. Благодаря тому, что пострадавшие пенсионеры описали время событий и внешний вид курьера, полицейские смогли отследили пути перемещения злоумышленника. По словам потерпевших, подозреваемый был среднего роста, худощавого телосложения, смуглолицый и в чёрной одежде, а на голове была бейсболка.

«Сотрудники уголовного розыска управления незамедлительно организовали оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности курьера. Под подозрение попал 43-летний ранее неоднократно судимый уроженец Челябинской области. Последний раз был осуждён в 2017 году за совершение разбойного нападения, полгода назад условно – досрочно освободился из исправительной колонии Ивделя. Зарегистрирован мужчина в Новосибирске», — рассказали в ведомстве.

Тагильские оперативники в ходе проведения спецоперации задержали подозреваемого в Новосибирске, а для дальнейшего разбирательства доставили задержанного в Нижний Тагил.

Мужчина не признавал свою причастность к преступлениям и утверждал, что после отбытия наказания он долгое время жил в родном Копейске, а потом решил вернуться в Новосибирск. Так как билетов на железнодорожный транспорт купить не удалось, мужчина воспользовался сервисом по поиску попутчиков, и добрался до Екатеринбурга. Ближайший поезд до дома должен был идти через пару суток и чтобы не терять времени даром мужчина решил подзаработать. В поисках работы разместил свое резюме на нескольких сайтах объявлений, после чего посредством распространенного мессенджера получил предложение подработать курьером. По словам мужчины, он не знал, что находится в посылках, но оперативники нашли доводы, которые доказывают обратное. На видеозаписи в одном из торговых центров в Дзержинском районе видно, как подозреваемый сразу после визита к пожилой женщине через банкомат переводил полученные им деньги.

В настоящее время в отношении задержанного по всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В полиции Нижнего Тагила рекомендуют жителям города постоянно напоминать пожилым родственникам о звонках мошенников, которые сообщают, что близкие стали виновниками дорожно-транспортного происшествия и требуют передать значительные суммы наличными для «решения вопроса». Ни в коем случае не нужно продолжать разговор. Нужно положить трубку и незамедлительно связаться с родственником, о ком идёт речь. Если по каким-то причинам, не удалось созвониться, необходимо набрать близким, кто знает о нём информацию. Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать деньги незнакомым людям, а лучше вообще не пускать их на порог своего дома. В любом случае нужно обязательно набрать телефон дежурной части полиции 02, где сотрудники помогут разобраться в ситуации.