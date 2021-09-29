Полицейские Нижнего Тагила задержали грабителя, который обворовывал бабушек

В Нижнем Тагиле сотрудники роты № 4 патрульно-постовой службы задержали 42-летнего мужчину, который срывал серёжки с пожилых женщин. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

25 сентября в отдел полиции № 18 поступило первое сообщение о грабеже. 82-летняя женщина рассказала, что в подъезде дома на улице Циолковского неизвестный мужчина грубо вырвал из её уха золотую серьгу и скрылся. На шум и крики в подъезде выбежали соседи, которые и позвонили в полицию. Описать нападавшего мужчину пожилая женщина не смогла.

Оперативники проверили места возможного сбыта похищенного имущества, а также людей, ранее судимых за аналогичные преступления. В ходе розыскных мероприятий под подозрение сотрудников попал ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и разбойное нападение житель Красного Камня. Только месяц назад в отношении него из отдела полиции № 18 в суд было направлено уголовное дело по обвинению в грабеже.

Вечером того же дня от рук грабителя пострадала ещё одна пенсионерка 85 лет, проживающая на улице Фрунзе. Нападавший, оказавшись вместе с пожилой женщиной в подъезде, вырвал из её уха золотое украшение.

Оперативники были уверены, что в обоих случаях действовал один и тот же человек. На розыск подозреваемого ориентировали все дежурные наряды полиции. При патрулировании в районе улицы Гвардейской полицейские увидели мужчину, который был похож по приметам на разыскиваемого. Узнав его фамилию, оперативники поняли, что это тот самый человек.

Причастность задержанного мужчины к совершению двух преступлений подтвердилась. Установлено, что похищенные золотые украшения были сданы в ломбарды по документам его подельницы.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, совершённый с применением насилия). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Подозреваемый заключён под стражу.