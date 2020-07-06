Полицейские Нижнего Тагила задержали доставщика мебели, который украл выручку у своего начальника

В полицию Нижнего Тагила с заявлением о краже денежных средств 5 июля обратился 48-летний бизнесмен из Екатеринбурга, который занимается производством мебели. На днях двое его сотрудников выполняли доставку заказа в Нижний Тагил, после чего один из них пропал вместе с выручкой. Сумму ущерба мужчина оценил в 170 тысяч рублей.

«Давая объяснения сотрудникам полиции, напарник по доставке рассказал, что в тот день они с коллегой успешно привезли клиентам заказанный товар, получили всю сумму за доставку, а после проделанной работы, его коллега предложил перекусить. После чего он отправился в магазин, чтобы купить пиццу. Более его никто не видел», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Пропавший экспедитор не отвечал на телефонные звонки, также полицейские выяснили, что 25-летний мужчина не появлялся у себя дома, поэтому его родственникам пришлось обратиться в полицию Екатеринбурга с сообщением об его безвестном исчезновении.

В итоге тагильские правоохранители обнаружили пропавшего доставщика мебели в столице Свердловской области. Похищенные деньги он успел потратить на собственные нужды.

На задержанного мужчину возбудили уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба. Известно, что ранее он уже был неоднократно судим за преступления различной степени тяжести. Сейчас преступник находится под арестом. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.