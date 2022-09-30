Полицейские Нижнего Тагила за сутки изъяли из оборота около 100 литров контрафактного алкоголя

Полицейские и сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила в рамках профилактических выездных рейдов изъяли из оборота более 100 литров нелегального алкоголя. Во время патрулирования правоохранители обращали внимание на местных жителей, которые распивали алкоголь на улицах и в общественных местах, проводили с ними беседы, вручали памятки с рекомендациями о том, как не стать жертвой телефонных мошенников, работали над пресечением незаконной продажи крепких напитков.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», в ходе рейда проверялись тагильчане, находящиеся на учёте в органах внутренних дел. За один день было выявлено более 290 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято более 100 литров алкоголя, зафиксировано 6 фактов реализации алкогольной продукции с нарушением законодательства, из них 2 факта продажи алкоголя подросткам.

«В магазине на улице Фрунзе 41-летняя продавец незаконно продала пиво 16-летнему подростку, также в сетевом магазине в селе Николо-Павловское 19-летняя сотрудница торговой точки осуществила продажу алкогольного напитка подростку 17 лет. На женщин составлены административные протоколы по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ», — уточнили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Также днём сотрудники отдела полиции № 20 задержали 37-летнего местного жителя, который похитил сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Во время рейдовых мероприятий был задержан и подозреваемый в совершении грабежа.