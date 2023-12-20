Полицейские Нижнего Тагила в течение трёх дней будут ловить водителей-должников

С 20 по 22 декабря в Нижнем Тагиле и ГГО Госавтоинспекция проведёт оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Инспекторы ГИБДД проверят участников дорожного движения на предмет наличия задолженностей по уплате административных штрафов.

В ведомстве убедительно просят граждан не ждать принудительных мер взыскания со стороны приставов, а также напоминают, что согласно статье 20.25 КоАП РФ за уклонение от уплаты штрафов предусмотрен дополнительный штраф в двукратном размере от суммы неуплаченного либо административный арест на срок до 50 часов.

Отметим, с 1 января по 20 декабря текущего года к ответственности за уклонение от уплаты штрафа были привлечены 302 человека. Сведения об имеющихся задолженностях по административным штрафам за нарушение ПДД вы можете уточнить в отделении ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское по адресу: проспект Мира, 57а (кабинет № 17).