Полицейские Нижнего Тагила с начала года прикрыли 8 наркопритонов 

Нижнетагильские полицейские накануне уничтожили 2,5 кг наркотиков. Запрещённые к обороту вещества были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Всего с начала 2021 года на территории нашего города было изъято почти 5,5 кг наркотических веществ и пресечена деятельность 8 притонов для их потребления.

Полицейские сожгли наркотики в присутствии специальной комиссии, в которую вошли следователи, дознаватели, которые занимаются предварительным расследованием по уголовным делам, сотрудники прокуратуры, представители отдела по экологии и природопользованию и Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское».

«В печь отправили более 2,5 кг наркотических средств, большую часть из которых составили синтетические вещества, вместе с которыми сожгли героин, каннабис, гашиш и 104 куста конопли. Также были уничтожены сопутствующие материалы: курительные трубки, пузырьки, шприцы — это вещественные доказательства по 46 уголовным делам, по которым приговоры судов вступили в законную силу», — рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Всего в 2021 году сотрудники всех подразделений полиции Нижнего Тагила выявили 768 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, по 405 установлены причастные к ним лица. В суд направлено 365 уголовных дел, задержано 60 «закладчиков» наркотических средств, которые осуществляли сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере на территории города.