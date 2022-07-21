Полицейские Нижнего Тагила признаны одними из лучших в Свердловской области

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков отметил гарнизон МУ МВД «Нижнетагильское» как один из лучших в регионе по показателям раскрываемости. Итоги работы свердловских полицейских за первое полугодие 2022 года накануне, 20 июля, подвели на заседании коллегии.
За первую половину текущего года свердловская полиция раскрыла 99% убийств и все изнасилования. Также отмечена тенденция к снижению преступности в Свердловской области.
«Статистика показывает, что Свердловская область является самым безопасным регионом в УрФО — 613,7 преступлений на 100 тысяч населения. Наблюдается снижение тяжких и особо тяжких преступлений: на 12,9% и на 14,6% соответственно. Имеется позитивная динамика раскрываемости преступлений. Так, раскрываемость убийств составила 99%, грабежей — 91%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью — 100%, изнасилований — 100%. Общая раскрываемость составила 63,1%», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
На заседании руководители подразделений отметили, что за первое полугодие полиция расследовала 212 преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством, установила около 2 тысяч лиц, совершивших преступления данной направленности. За первую половину 2022 года совершено на 17,5% меньше тяжких и особо тяжких преступлений в быту, на 17% — в состоянии алкогольного опьянения, на 10,7% меньше привлечено к уголовной ответственности несовершеннолетних, на 3,8% снижено количество лиц, ранее преступивших закон.
«В отчётном периоде также сотрудниками полиции выявлено 185 преступлений коррупционной направленности, 22 криминальных эпизода в сфере металлургии, 14 — в машиностроении, 23 — связанных с незаконной добычей леса. Пресечена деятельность четырёх нарколабораторий, раскрыто 55 преступлений по линии НОН в составе организованных преступных групп. К уголовной ответственности привлечено 46 наркодилеров из числа членов ОПГ. Изъято 56,5 кг различных наркотических веществ, основная масса которых является “синтетикой”. В целом работа свердловской полиции в первом полугодии 2022 года оценивается положительно, с поставленными задачами по охране правопорядка гарнизон справился. Тем не менее генерал Мешков заслушал ряд руководителей, допустивших просчёты в работе, и предупредил их о персональной ответственности в случае, если по итогам третьего квартала положение дел на вверенной территории не будет поправлено в лучшую сторону. Давая оценку деятельности ОВД, начальник главка рекомендовал руководителям отделов полиции больше уделять внимания решению проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так как именно их мнение является одним из ключевых факторов при определении степени доверия населения к полиции», — рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.