Полицейские Нижнего Тагила признаны одними из лучших в Свердловской области

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков отметил гарнизон МУ МВД «Нижнетагильское» как один из лучших в регионе по показателям раскрываемости. Итоги работы свердловских полицейских за первое полугодие 2022 года накануне, 20 июля, подвели на заседании коллегии.

За первую половину текущего года свердловская полиция раскрыла 99% убийств и все изнасилования. Также отмечена тенденция к снижению преступности в Свердловской области.

«Статистика показывает, что Свердловская область является самым безопасным регионом в УрФО — 613,7 преступлений на 100 тысяч населения. Наблюдается снижение тяжких и особо тяжких преступлений: на 12,9% и на 14,6% соответственно. Имеется позитивная динамика раскрываемости преступлений. Так, раскрываемость убийств составила 99%, грабежей — 91%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью — 100%, изнасилований — 100%. Общая раскрываемость составила 63,1%», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

На заседании руководители подразделений отметили, что за первое полугодие полиция расследовала 212 преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством, установила около 2 тысяч лиц, совершивших преступления данной направленности. За первую половину 2022 года совершено на 17,5% меньше тяжких и особо тяжких преступлений в быту, на 17% — в состоянии алкогольного опьянения, на 10,7% меньше привлечено к уголовной ответственности несовершеннолетних, на 3,8% снижено количество лиц, ранее преступивших закон.