Полицейские Нижнего Тагила предупреждают горожан об активизации телефонных и интернет-мошенников

Сотрудники полиции Нижнего Тагила продолжают работу с населением по профилактике преступлений в сфере электронного мошенничества. По-прежнему наиболее распространены хищения денежных средств с платёжных карт, когда под видом сотрудников банка мошенники убеждают граждан передать секретные данные якобы для сохранности денежных средств. Так, на днях неизвестный, представившись финансовым специалистом банка, позвонил 34-летнему жителю Нижнего Тагила и сообщил, что на его счёте обнаружена подозрительная операция на сумму 1500 рублей, поэтому карту заблокировали.

«Злоумышленник объяснил, что для разблокировки нужно выполнить ряд действий и перевести страховую сумму в размере 120 тысяч в партнёрский банк. Назвав реквизиты карты, мужчина стал получать SMS-сообщения с кодами, которые он продиктовал неизвестному. После этого пришли сообщения о снятии денег несколькими переводами», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В итоге мужчина недосчитался 135 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба».

В полиции отмечают, что главная задача профилактических рейдов — донести информацию абсолютно до каждого жителя города. Полицейские, патрулируя улицы, парки города, в беседах с гражданами обращают их внимание на существующие способы обмана, рекомендуют людям предупреждать своих близких, знакомых и делиться полученной информацией с соседями по дому.