Полицейские Нижнего Тагила поймали интернет-мошенника, который обманул автолюбительницу на 40 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга обманом похитил у доверчивой тагильчанки более 40 тысяч рублей, предлагая свои услуги в интернете. Нижнетагильские следователи направили в суд уголовное дело по факту мошенничества, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

В феврале 2020 года в отдел полиции № 16 обратилась 62-летняя тагильчанка. По словам женщины, ей нужно было приобрести запчасти для её автомобиля. Тогда пенсионерка оставила заявку на сайте по продаже запчастей. Позже с ней связался продавец и попросил внести предоплату. Женщина согласилась и перевела деньги по реквизитам банковской карты. Свой товар она так и не получила.

Какое-то время женщина продолжала общение с продавцом. Сначала он объяснял потерпевшей, что поставка затягивается из-за проблем с накладными, позже злоумышленник вообще перестал выходить на связь. Когда женщина поняла, что её обманули, она обратилась с заявлением в полицию.

В июне 2021 года полицейские получили сведения о предполагаемом местонахождении подозреваемого. Они вышли на владельца банковского счёта, им оказался житель Краснодарского края. Но мужчина заверил, что давно передал свою банковскую карту знакомому, с которым ранее работал в автосервисе. Сотрудники уголовного розыска межмуниципального управления задержали подозреваемого, проживающего в тот момент в Краснодаре, и доставили его для разбирательства в Нижний Тагил. 35-летний мужчина, ранее судимый за мошенничество, признался в обмане.

По словам врио начальника отделения по расследованию мошенничеств Андрея Смирнова, мужчина признал свою вину в полном объёме и полностью возместил причинённый женщине ущерб. Сейчас расследование уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением ущерба) окончено и направлено для рассмотрения в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде.