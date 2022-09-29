Полицейские Нижнего Тагила по горячим следам задержали 22-летнего воришку-рецидивиста  

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции оперативно задержали грабителя, который вырвал у 46-летней тагильчанки сумку возле дома № 2 на улице Бобкова. В сумке у женщины находилось всё самое ценное: телефон, кошелёк, ключи и документы, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Потерпевшая сразу же обратилась в отдел полиции № 17, оценив причинённый ей ущерб в 10 тысяч рублей. Грабителя удалось найти по камерам видеонаблюдения. При просмотре записей оперативники заметили мужчину, похожего по описанию на злоумышленника, которого опознала потерпевшая.

Грабителем оказался 22-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера, преимущественно кражи и грабежи. Молодой человек освободился из колонии в 2020 году. В течение последнего года жил в Сухоложском посёлке. У подозреваемого оперативники изъяли кошелёк и документы, принадлежащие потерпевшей.

«Сотовый телефон злоумышленник успел сдать в ломбард, также мужчина признался, что избавился от сумки, выбросив её в лесном массиве. Мужчина свою вину признал и объяснил, что на преступление его толкнуло алкогольное опьянение», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Также направлено в суд уголовное дело в отношении подозреваемого за преступление, связанное с незаконным хранением наркотических средств в крупном размере. Злоумышленник находится под стражей.