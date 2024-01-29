Полицейские Нижнего Тагила нашли живым объявленного в розыск сбежавшего из медицинского центра 14-летнего подростка

Полицейские Нижнего Тагила нашли сбежавшего 14-летнего Николая Минина живым. Пропавшего обнаружили у сестры «бегунка».

«Николай сам пришёл к сестре, проживающей в выйской части города. Она сразу передала информацию в правоохранительные органы. Инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних подросток признался, что всё это время бесцельно бродил по улицам, находя место для ночёвки в заброшенных зданиях и подъездах. Почувствовав недомогание, решился прийти к родным. Подростку будет оказана необходимая медицинская помощь, а также потребуется помощь психологов. Сотрудники полиции вместе с воспитателями социально-реабилитационного центра окажут всестороннюю поддержку несовершеннолетнему для его адаптации в новых условиях», — комментируют в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Ранее сообщалось, что 26 января подросток сбежал от медперсонала после посещения медицинского центра на улице Космонавтов. В полиции уточнили, что мальчик с недавнего времени проживает в социальном учреждении на улице Жуковского, куда был помещён в связи с лишением его матери родительских прав.