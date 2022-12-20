Полицейские Нижнего Тагила напомнят жителям города о штрафах

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции до 23 декабря будут проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». По замыслу правоохранителей, цель акции состоит в повышении взыскаемости наложенных на тагильчан штрафов и выявлении злостных неплательщиков.

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», в мероприятии принимают участие участковые уполномоченные, сотрудники ГИБДД и отдела по вопросам миграции.

«Конечно, в основном речь идёт о проверках сотрудниками ГИБДД на дороге. В случае выявления неплательщиков на месте составляется административный протокол. Также в рамках мероприятия осуществляется посещение сотрудниками полиции должников на дому. Участковые вручают в качестве напоминания таким гражданам уведомление о необходимости заплатить штраф. Если выявляется именно неплательщик, то в отношении него составляется административный протокол по статье 20.25 КоАП РФ. В дальнейшем протоколы рассматривают мировые судьи и принимают решения», — отметили в пресс-группе.

Сотрудники полиции напоминают, что штраф по административным правонарушениям должен быть оплачен гражданином в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу (через 10 дней после вынесения).

Лица, вовремя не оплатившие административные штрафы, привлекаются к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, согласно которой размер суммы штрафа увеличивается вдвое либо заменяется административным арестом или обязательными работами.