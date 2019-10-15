Полицейские Нижнего Тагила наградили школьников, спасших тонущего мальчика на Муринских прудах

Сотрудники полиции и Общественный совет ММУ МВД России «Нижнетагильское» накануне встретились с двумя школьниками, которые этим летом спасли жизнь маленькому тагильчанину. Начальник Нижнетагильского гарнизона полиции Ибрагим Абдулкадыров вручил юным героям и их мамам благодарственные письма.

В июле этого года 16-летний Савелий Палкин и 11-летний Никита Эпп отдыхали на берегу Муринского пруда на ГГМ. Ребята пошли искупаться и услышали крики о помощи. В 10 метрах от себя Савелий увидел тонущего мальчика. Подросток не стал долго раздумывать и поплыл на помощь к ребёнку. Вместе со своим младшим другом Савелий дотащил чуть не утонувшего мальчишку до берега.

Мальчик наглотался воды, на берегу отдыхающие оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Позже выяснилось, что попавший в беду ребёнок пришёл с друзьями на пруд без сопровождения взрослых, сообщили в пресс-группе тагильской полиции.