Полицейские Нижнего Тагила ищут воришек, расплатившихся деньгами с чужих банковских карт (ВИДЕО)

Полицейские Нижнего Тагила ищут воришек, расплатившихся в продуктовых магазинах средствами с чужих банковских карт. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», оперативники изучили информацию с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах Дзержинского района, и обнаружили на записях двух подозреваемых.

Сейчас в отделе полиции № 17 проводят проверку по заявлениям тагильчан, которые потеряли свои банковские карты, а затем обнаружили пропажу денег со счетов. На видеозаписи видно, как в торговых точках на Вагонке молодые люди покупают товары, расплачиваясь украденными картами.

Полицейские обращаются ко всем, кто узнал людей на этих видеозаписях, позвонить по телефону +7 (3435) 97-68-02. В ведомстве напоминают, что действия обоих мужчин квалифицируются в соответствии с законодательством по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет.

«В случае обнаружения утерянной кем-то банковской карты в полиции рекомендуют тагильчанам передать находку в ближайший офис банка, подразделение полиции либо просто сломать, чтобы никто не смог ею воспользоваться», — уточнили в ведомстве.