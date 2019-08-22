Полицейские Нижнего Тагила через соцсети вышли на дачного вора

Сыщики ОП № 16 Нижнего Тагила с помощью соцсетей раскрыли серию краж из садовых домиков. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», недавно в полицию обратилась 68-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже из садового домика в к/с «Энергетик» телевизора и электрочайника. Выехавшая на место оперативно-следственная группа установила, что злоумышленник проник в дом через окно. Криминалисты обнаружили на месте преступления отпечатки пальцев, которые принадлежат 20-летнему ранее судимому уроженцу Асбеста.

«В поисках подозреваемого неоценимую помощь оказали социальные сети, где молодой человек занимался поиском работы, указав номер мобильного телефона для предложений. Такое предложение поступило, в роли работодателя выступили оперативники, которые задержали подозреваемого на обозначенном месте встречи», — рассказали в полиции.

Мужчина уже дал признательные показания и сознался ещё в одной краже в этом же коллективном саду, где были похищены электродрель и DVD–проигрыватель. В настоящее время сотрудники полиции изъяли часть похищенного имущества, предпринимаются меры к розыску остальных украденных вещей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением.