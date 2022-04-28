Полицейские Нефтеюганска поймали юного лжеминёра из Свердловской области, который решил отомстить другу нетривиальным способом 

На 16-летнего школьника из Свердловской области завели уголовное дело по подозрению в лжеминировании социальных учреждений в Нефтеюганске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО, таким образом подросток хотел отомстить другу.

В декабре 2021 года в течение четырёх дней подросток отправил пять сообщений о минировании социальной инфраструктуры. Ложные сообщения оставлял житель Свердловской области 2006 года рождения. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), рассказали в ведомстве.

В признательных показаниях юноша пояснил, что у него возник конфликт с другом, проживающим в Нефтеюганске. Отомстить ему он решил, сообщив о минировании зданий, располагающихся в родном городе обидчика. По всем сообщениям полицейскими совместно с экстренными службами были проведены проверки, при обследовании зданий никаких опасных предметов найдено не было.