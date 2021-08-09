Полицейские нашли мужчину, разгромившего за одну ночь витрины двух магазинов и кафе в Нижнем Тагиле

Участковые отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по видеозаписям нашли мужчину, который 2 августа разбил окна и двери магазинов Evans.store и «Просто цветы», а также разгромил крыльцо кофейни Klever Coffee.

Сотрудники полиции отсмотрели видеозаписи, которые предоставили пострадавшие от погромщика предприниматели. Под подозрение попал 30-летний тагильчанин, работающий в магазине одной из торговых сетей. В полиции отметили, что он не раз привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в общественных местах, а в марте этого года — за нарушение тишины и покоя в жилых домах.

В беседе с участковыми погромщик невнятно объяснил свой поступок, сославшись на алкогольное опьянение. За разгром мужчину привлекут к ответственности по ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества). Пострадавшие предприниматели смогут взыскать с виновника материальный ущерб.