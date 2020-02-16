Полицейские нашли и вернули родителям пропавших в Нижнем Тагиле школьников

Полицейские нашли и вернули родителям пропавших в Нижнем Тагиле 9-летних Кирилла М. и Матвея Н. Об этом АН «Между строк» рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

«Ребята были обнаружены живыми и здоровыми одной из поисковых групп полиции. К счастью, они не успели стать частью какой-либо криминальной истории», — сообщил полковник Горелых.

Он добавил, что в поиске мальчиков были задействованы 180 представителей МВД.

По итогам начавшейся проверки органами внутренних дел будет принято соответствующее решение.

Напомним, Кирилл М. ушёл из дома днём 15 февраля, а Матвей Н. днём ранее — 14 февраля. Родители школьников подали в полицию заявления о пропаже.