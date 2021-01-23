Полицейские-кинологи Нижнего Тагила рассказали студентам о своей работе (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сотрудники полиции Нижнего Тагила в рамках всероссийской акции «Студенческий десант» провели экскурсию по Центру кинологической службы МУ МВД «Нижнетагильское» для учащихся железнодорожного техникума. Руководитель центра Максим Халитов рассказал студентам о том, какое важное значение полицейские собаки играют в раскрытии преступлений, о функциях, задачах и целях центра. Ребятам показали, в каких условиях содержатся животные, а также некоторые профессиональные навыки полицейских собак.

Инспектор отделения по работе с личным составом Анастасия Худякова рассказала молодым людям о порядке поступления на службу в органы внутренних дел, а также о требованиях, предъявляемых к абитуриентам при поступлении в учебные заведения системы МВД России. На сегодняшний день в гарнизоне полиции есть вакансии специалистов в различных службах.