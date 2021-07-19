Полицейские из Нижнего Тагила раскрыли кражу рельсов

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил закончили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении жителя Алапаевска, пытавшегося совершить кражу рельса. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства, 5 мая в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение от сотрудника железной дороги о том, что во время обхода он обнаружил вблизи железнодорожного полотна мотоцикл, к боковой раме которого привязан рельс длиной примерно 7 метров.

Транспортные полицейские, приехав на место, выяснили, что рельс похищен со станции Алапаевск с места временного хранения. Установив владельца мотоцикла, узнали, что транспортное средство взял его родственник.

«В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался тот самый родственник, 1987 года рождения, ранее дважды судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков. Мужчина пояснил, что давно приметил складированные рельсы и решил их похитить. Мотоцикл родственника был как раз кстати для совершения кражи. Похитив рельс, мужчина крепко привязал его к раме транспортного средства и вдруг увидел яркие фары приближающегося автомобиля. Недолго думая, он бросил мотоцикл и скрылся», — рассказали АН «Между строк» в ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.

Сумма ущерба составила 8300 рублей. Уголовное дело за покушение на кражу направлено в суд.