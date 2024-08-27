Полицейские и сотрудники банка в Нижнем Тагиле спасли пенсионера от мошенников

Полицейские Нижнего Тагила совместно с сотрудниками банка предотвратили мошенничество в отношении 82-летнего Михаила Стафеевича. На протяжении суток пенсионер получал звонки от злоумышленников, которые утверждали, что его сбережения в опасности и их нужно срочно перевести на «безопасный» счёт. В банке сотрудники заметили его тревогу и объяснили, что он стал жертвой мошенников.

«Я уже не помню, кем они мне представлялись, но звонили три разных человека и утром, и вечером. Мне они говорили, что я должен перевести 300 тысяч рублей. Звонки не прекратились и на следующий день, и я поверил. Находясь в банке, я, видно, нервничал, и сотрудницы обратили на меня внимание, завели меня в кабинет, стали разговаривать, уверять, что никаких безопасных счетов нет, что мне звонили мошенники. Затем приехала полиция, сотрудники позвонили моим родственникам, которые увезли меня домой», — вспоминает тагильчанин.

Пенсионер рассказал, что ему даже прислали такси, чтобы добраться до банка, при этом просили не разговаривать с водителем о своих намерениях. Благодаря вниманию банковских работников и полиции деньги тагильчанина удалось сохранить.

После случившегося участковый Михаил Пономарёв встретился с пенсионером, объяснил ему другие схемы мошенничества и оставил свой контактный телефон для дальнейших обращений. Также он разместил памятки о безопасности в подъезде дома, чтобы предупредить соседей.