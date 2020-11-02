Поисковики из Нижнего Тагила спасли из воды четырёх щенят, которых пытались утопить в пруду

1 ноября волонтёры из Нижнего Тагила и Екатеринбурга отправились на поиски пропавшего человека в Алапаевск, но по пути спасли четырёх щенков, которых неизвестные пытались утопить в местном пруду. Во время рейда волонтёры из отрядов «Феникс» и «Прорыв» случайно увидели шевелящийся мешок на тонком льду пруда.

«Кто-то умирал, подавая последние признаки жизни. Сердце замерло от ужаса. Было понятно, что кто-то выкинул мешок, чтобы избавиться от содержимого. По разбросанным вокруг крупным камням стало ясно: пытались добить, но не добили», — поделились впечатлениями от увиденного поисковики отряда «Прорыв» с ИА «Все новости».

Спасатели пытались зацепить мешок и вытащить на берег, но безуспешно. Тогда отряды на близлежащей пилораме нашли надувную камеру от большого колеса. На ней один из мужчин, ломая лёд, постепенно добрался до мешка. В этот момент другие поисковики страховали добровольца, удерживая его на верёвке.

«Из разорванного мешка показалось четыре мокрых и замёрзших щенячьих носа. На глазах сильных и видавших виды людей появились слёзы! Господи! Слёзы радости! Мы просто расхватали их. Прятали за пазуху, грели», — рассказали спасатели ИА «Все новости».

Выловленных щенков отвезли в ветеринарную клинику. После Наталья из инициативной группы по спасению бездомных кошек и собак в Алапаевске взяла щенков на передержку.